الامارات | هل تنعس أثناء النهار؟.. طبيبة تحذر من أمراض خطيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت طبيبة أمراض القلب الروسية لودميلا بالاتكينا أن الشعور الدائم بالنعاس خلال فترة النهار قد يكون مؤشرا على وجود بعض الأمراض الخطيرة.

وقالت الطبيبة:"يشعر البعض برغبة في النوم أثناء فترة النهار أحيانا، والحاجة لقيلولة، وهذا الأمر قد يكون ناجما عن عدم حصول الجسم على كفايته من النوم أثناء الليل أو بسبب اضطرابات في النوم، وفي هذه الحالة يجب على الشخص أن ينظم مواعيد نومه، ويخلد إلى النوم مبكرا، ويتجنب المشروبات الكحولية والمشروبات المنبهة ووجبات العشاء الدسمة قبل النوم، كما يفضل عدم التعرض للأشعة الصادرة عن الهواتف أو التلفاز قبل النوم بساعتين، فهذه العوامل كلها تؤثر على جودة النوم وتسبب القلق".

وأضافت:"في حال اتبع الشخص نظام نوم صحي وتجنّب كل تلك المؤثرات وبقيت لديه حالة مزمنة من النعاس خلال فترة النهار فهذا قد يكون مؤشرا على إصابته بأمراض خطيرة، مثل أمراض فقر الدم وأمراض انخفاض ضغط الدم أو بعض اضطرابات قصور الغدة الدرقية، لذا يجب في هذه الحالة مراجعة الطبيب فورا، كما أن أعراض السكتة الدماغية الحادة عادة ما تترافق مع شعور مزمن بالنعاس أيضا".

ونصحت بالاتكينا من يعانون من شعور دائم بالنعاس أثناء فترة النهار بإجراء تحاليل دم لتحديد مستوى هرمونات الغدة الدرقية، وعرض نتائج هذه التحاليل على الطبيب المختص، وفي حال كانت نتائج التحاليل طبيعة فينصح بمراجعة أطباء القلب.

ويرى بعض خبراء الصحة أيضا أن الشعور الدائم بالنعاس خلال النهار قد يكون مرتبطا بخلل ببعض الهرمونات في الجسم، وقد تكون هذه الحالة مرتبطة أحيانا بأسباب نفسية، مثل الاكتئاب او القلق.