الامارات | مهرجان الشارقة للشعر العربي يلقي «القصيدة الأخيرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملقياً قصيدته الأخيرة، وصل مهرجان الشارقة للشعر العربي، أول من أمس، إلى ختام فعاليات الدورة الـ21 التي استمرت على مدى سبعة أيام، وسط مشاركة واسعة من شعراء ونقاد وضيوف يمثّلون الدول العربية، وعدداً من البلدان الإفريقية.

ونظم حفل الختام في قصر الثقافة بالشارقة، بحضور رئيس دائرة الثقافة، عبدالله بن محمد العويس، ولفيف من الشعراء والمثقفين والأكاديميين ومحبي الكلمة.

وشهد المهرجان، إلى جانب القراءات الشعرية، ركناً لتوقيع دواوين شعرية لمجموعة من المبدعين، وقدّم 12 اسماً جديداً لفائزين في الدورة الثالثة من جائزة القوافي الذهبية، وصاحبت المهرجان ندوة فكرية تحت عنوان «الشعر العربي من الثبات إلى التحوّل»، وكرّمت الدورة الحالية من المهرجان شاعرَيْن بجائزة الشارقة للشعر العربي هما: طلال الجنيبي (الإمارات) وحسين العبدالله (سورية)، وشارك في أمسية الختام الشعراء: شيخنا عمر (موريتانيا)، وفاطمة مفتاح (ليبيا)، وعلي الشعالي (الإمارات)، وعمر الراجي (المغرب)، ونذير الصميدعي (العراق)، وزين العابدين الضبيبي (اليمن)، وإسماعيل عبدالرحمن إسماعيل (تشاد).