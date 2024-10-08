هل فرك العين يؤدي إلى العمى؟.. احذر المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير ضار، إلا أن فرك عينيك بشكل متكرر قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية للعين، بدءًا من العدوى إلى المضاعفات الأكثر شدة مثل تلف الشبكية أو القرنية المخروطية.

إذا وجدت نفسك تفرك عينيك كثيرًا، فمن الجيد معالجة السبب - سواء كان جفافًا أو حساسية أو إجهادًا للعين، بحسب timesofindia.

إليكم تأثيرات فرك العين المتكرر وكيف يمكن أن تؤثر على رؤيتنا؟

زيادة خطر تلف الشبكية

إن الضغط الذي يفرضه فرك العينين على الشبكية - طبقة الأنسجة في الجزء الخلفي من العين التي تحول الضوء إلى إشارات بصرية - هو أحد أكثر المخاطر المعروفة المرتبطة به.

أظهرت دراسة أجريت عام 2022 بعنوان "إجهاد العين الرقمي - مراجعة شاملة" أن وضع قوة متكررة أو مفرطة على العينين قد يؤدي إلى إجهاد الشبكية.

في الظروف القصوى، قد يؤدي هذا الإجهاد إلى انفصال الشبكية، وهو اضطراب خطير تنفصل فيه الشبكية عن موضعها المعتاد ويسبب العمى إذا تُركت دون علاج.

تفاقم حالات العين الموجودة

آخر شيء يجب على الشخص فعله إذا كان يعاني بالفعل من مشاكل في العين مثل الجلوكوما أو قصر النظر هو فرك عينيه.

على وجه الخصوص، يؤدي ارتفاع الضغط داخل العين في الجلوكوما إلى تلف العصب البصري. قد يؤدي فرك العينين إلى زيادة هذا الضغط مؤقتًا، مما يزيد من الضرر الإضافي بمرور الوقت.

ترقق وضعف القرنية

هناك اضطراب معروف باسم القرنية المخروطية، حيث تبدأ القرنية - السطح الشفاف على شكل قبة للعين - في الترقق والانتفاخ للخارج في شكل مخروطي، وهو مرتبط أيضًا بفرك العين.

في الحالات الشديدة، قد يؤدي هذا التغيير البنيوي إلى ضعف الرؤية وتصبح جراحة زرع القرنية ضرورية في تلك اللحظة، الأشخاص الذين يحكون عيونهم كثيرًا هم أكثر عرضة للإصابة بالقرنية المخروطية.

مخاطر العدوى وردود الفعل التحسسية

في كل مرة نفرك فيها أعيننا، فإننا ننقل الجراثيم والغبار والمواد المسببة للحساسية من أيدينا إلى المنطقة الحساسة حول أعيننا، وقد يؤدي هذا إلى تفاقم ردود الفعل التحسسية الموجودة مسبقًا ويؤدي إلى التهابات مثل التهاب الملتحمة.

وعلى الرغم من أن جفاف العين أو الحساسية غالبًا ما تكون سببًا للحكة والتهيج الذي يؤدي إلى فرك العين، إلا أن الفرك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض.

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