4 فئات ممنوعة من تناول الفول صباحا.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعتبر الفول طبق الإفطار المصري الأصيل، الذي يحمل في طياته تاريخًا عريقًا وقيمة غذائية عالية، ولكن هل تعلم ما هي الفوائد الصحية التي يقدمها هذا الطبق الشعبي؟ وما هي الفئات الممنوعة من تناوله نهائيًا.

-حساسية الفول

كشف أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ"الخليج 365" أنّ الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الفول، يجب عليهم تجنبه تمامًا لتجنب ردود الفعل التحسسية الشديدة، إلى جانب الجذر من هذه المشاكل الصحية:

-مشاكل هضمية

بعض الأشخاص قد يعانون من صعوبة في هضم البقوليات مثل الفول، مما قد يسبب الانتفاخ أو الغازات.

-متلازمة القولون العصبي

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي قد يلاحظون أن بعض الأطعمة، بما في ذلك الفول، تزيد من أعراضهم.

-تناول أدوية معينة

في بعض الحالات، قد تتفاعل بعض الأدوية مع بعض المكونات الموجودة في الفول، لذلك من المهم استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية أو إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي.

فوائد تناول الفول

وبيّن أخصائي التغذية العلاجية، أنّ هناك العديد من الفوائد الصحية أيضًا لتناول الفول بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من المشكلات السابقة، ومنها:

يساعد على الشعور بالشبع ويدعم صحة الجهاز الهضمي.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن مثل الحديد والفولات والبوتاسيوم.

يساعد على خفض الكوليسترول مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقدّم عدة نصائح ضرورية للحصول على أفضل استفادة من الفول عن طريقة استخدام أساليب طهي صحية.

نصائح طبية مهمة

يساعد طهي الفول جيدًا في تقليل الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

البدء بكميات صغيرة من الفول وزيادتها تدريجياً يساعد الجسم على التكيف.

تناول الفول مع الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات يمكن أن يحسن الهضم.

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