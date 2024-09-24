بعد سنة من كتب الكتاب.. البلوجرز حسام أنتيكا ويارا البهنساوي يحتفلان بحفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحتفل اليوم المصور والبوجر حسام أنتيكا والبلوجر يارا البهنساوي بحفل زفافهما في مدينة العين السخنة وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وأطلت يارا بفستان طويل باللون الأبيض من قماش الدانتيل ونسقت معه طرحة زفاف طويلة.

والفستان من تصميم مصمم الأزياء سامو هجرس.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا.

وارتدى حسام بليزر باللون الأبيض ونسق أسفله قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود وحذاء بنفس اللون

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