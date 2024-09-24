10 صور لـ أغرب أماكن يمكنك زيارتها على الإطلاق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من محبي المغامرات عن تجربة سفر فريدة من نوعها، لاستكشاف الأماكن الغريبة وغير المعروفة.

في هذا الصدد، إليكم أغرب 5 أماكن يمكنك زيارتها على الإطلاق التي ستدهشك بجمالها الغريب وتنوعها المذهل، وفقا لموقعي "originaltravel" و"traveltriangle".

بحر النجوم، جزر المالديف



تُعرف جزر المالديف بأنها واحة من الجمال الطبيعي والهدوء، حيث الشواطئ الرملية البيضاء والمياه الفيروزية الصافية، ولكن هناك ظاهرة طبيعية ساحرة تجعل هذه الجزر تبرز أكثر وتجعلها وجهة أحلام للمسافرين حول العالم.

فخلال شهري يونيو وأكتوبر من كل عام، تشهد المالديف ظاهرة فريدة من نوعها تُعرف بـ "بحر النجوم"، بمجرد حلول الظلام، يتحول بحر المالديف إلى لوحة فنية ساحرة، حيث تتلألأ المياه بآلاف الأضواء الزرقاء المتلألئة، وكأن النجوم قد هبطت من السماء لتسبح في أعماق البحر.

كهف الكريستال، المكسيك



يقع كهف الكريستال في منجم نايكا في ولاية تشيهواهوا المكسيكية، وهو موطن لأكبر بلورات طبيعية على وجه الأرض.

تصل بعض هذه البلورات إلى أطوال هائلة، وتتطلب بدلات خاصة لتحمل الحرارة الشديدة والرطوبة العالية داخل الكهف.

شلالات اللهب الأبدي، الولايات المتحدة الأمريكية



في ولاية نيويورك، وفي أعماق محمية شيل كريك بمتنزه تشيستنات ريدج، يكمن أحد أغرب العجائب الطبيعية في العالم "شلالات الشعلة الأبدية" الفريد من نوعه يجمع بين جمال الشلالات المتدفقة وروعة اللهب المستمر، ما يخلق مشهدا ساحرا وأسطورة.

ما يجعل هذا الشلال استثنائيا هو وجود مصدر طبيعي للغاز عند قاعدته، الذي يتسرب باستمرار من باطن الأرض، يمكن إشعاله بسهولة لينتج عنه لهب صغير ولكنه مستمر، ما يخلق انطباعا بأن الشلال نفسه يحترق.

شق سيلفرا، أيسلندا



تُعرف أيسلندا بطبيعتها الساحرة التي لا مثيل لها، ففي كل ركن من أركانها تكتشف منظرا طبيعيا جديدا، ومن بين هذه الأماكن الفريدة، يبرز "شق سيلفرا" في منتزه ثينجفيلير الوطني، حيث يتيح لك تجربة فريدة من نوعها أن تكون في قارتين في وقت واحد، فأسفل هذا الوادي العظيم، تلتقي الصفيحة التكتونية الأوراسية بالصفيحة التكتونية الأمريكية الشمالية، ما يخلق صدعًا جيولوجيًا عميقًا، وبالتالي، عندما تغوص في مياه شق سيلفرا الصافية، فأنت تسبح بين قارتين مختلفتين.

نهر الألوان الخمسة، كولومبيا



نهر كانيو كريستاليس، المعروف أيضا باسم "نهر الألوان الخمسة" أو "قوس قزح السائل"، من أغرب الظواهر الطبيعية.

ما يجعل هذا النهر استثنائيًا هو قدرته على تغيير ألوانه بشكل مذهل، ففي أشهر الصيف الحارة، يتحول لون قاع النهر إلى اللون الأحمر الزاهي، ما يمنحه مظهرا يشبه لوحة فنية.

هذا التحول السحري يحدث بفضل نوع فريد من الطحالب الملونة التي تنمو على صخور قاع النهر، والتي تتفاعل مع أشعة الشمس لتنتج هذه الألوان الرائعة.

بالإضافة إلى اللون الأحمر، يتخذ هذا النهر ألوانا أخرى مثل الأصفر والأخضر والأسود والأزرق، اعتمادًا على الموسم وظروف الإضاءة. هذا التنوع اللوني المذهل هو ما أكسبه لقب "نهر الألوان الخمسة".

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