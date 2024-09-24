عدوك في أكلك.. هذه الأطعمة تسبب لك نوبة قلبية وسكتة دماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ترتبط العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، ارتباطا وثيقا بنوعية الأطعمة التي نتناوله.

إليك نوع طعام يسبب النوبة القلبية والسكتة الدماغية، وهو "الأطعمة المالحة" وفقا لموقع "clevelandclinic".

ارتفاع ضغط الدم

يعمل الصوديوم الموجود في الملح على الاحتفاظ بالماء في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة حجم الدم وضغطه على جدران الشرايين، الذي يُشكل عبء إضافي على القلب، وهو عاملا رئيسيا في حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

التهاب الأوعية الدموية

الإفراط في تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر تكوين الجلطات الدموية، والتي تنتقل إلى القلب أو الدماغ.

تصلب الشرايين

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تراكم اللويحات الدهنية على جدران الشرايين، ما يضيقها ويقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

فشل القلب

إن الإجهاد المستمر على القلب يؤدي إلى فشل عضلة القلب في أداء وظيفتها بشكل صحيح، ما يُزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

أضرار أخرى للإفراط في الأطعمة المالحة:

الصداع.

حصوات الكلى.

هشاشة العظام.

الانتفاخ.

مشكلات في الجهاز الهضمي.

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