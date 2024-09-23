بسبب "فيديو".. امرأة تخاطر بحياة ابنها وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو صادم على موقع "إكس" تويتر سابقا لـ امرأة هندية تعرض حياة طفلها للخطر من أجل تسجيل مقطع فيديو لجمع المشاهدات وزيادة عدد المتابعين.

وفي الفيديو، ظهر طفل وهو يتشبث بساق امرأة تجلس على حافة بئر مفتوحة، وفق ما أورد موقع "news18".

وأثناء تسجيل المقطع، شوهدت وهي تمسك يد الطفل الصغير وتدلي ساقيها وترقص بيدها الأخرى وتغني أغنية.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحد المستخدمين قائلا: "محاولة قتل في وضح النهار".

وأضاف آخر: "يجب محاسبة هذه المرأة فورا".

وعلقت أخرى: "هذه امرأة قاسية وتستحق العقاب".

وأضافت أخرى: "هذه السيدة تخاطر بحياتها وحياة طفلها من أجل مقطع فيديو".

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