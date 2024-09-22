3 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

فقر الدم هو حالة صحية شائعة تنجم عن نقص عدد كرات الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين في الدم، ويمكن أن يؤدي هذا النقص إلى الشعور بالتعب والضعف، وقد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية كامنة، حسبما أكدت الدكتور سعيد شلبي، استشاري الكبد.

وقال "شلبي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنّ هناك 3 علامات شائعة قد تدل على إصابتك بفقر الدم:

1- التعب والإرهاق المستمر

الشعور بالإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد تعاني من تعب شديد وخمول، بالإضافة إلى صعوبة في التركيز والانتباه حتى في المهام البسيطة، كما يمكن أن تشعر بضعف عام في العضلات.

2- شحوب البشرة

قد تبدو بشرتك أفتح من المعتاد، خاصة حول العينين والفم، كما يمكن أن تصبح أظافرك هشة وتتكسر بسهولة، ويصبح شعرك أيضًا باهتًا وجافًا ويتساقط بكثرة.

3- ضيق التنفس

قد تشعر بضيق في التنفس، خاصة عند بذل مجهود بدني، وقد تلاحظ زيادة في معدل ضربات قلبك، خصوصًا عند القيام بنشاط بدني. كما قد تشعر بالدوخة والدوار، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ.

أسباب فقر الدم

- نقص الحديد، وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم.

- نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك.

- فقدان الدم بسبب النزيف من القرحة أو البواسير أو الدورة الشهرية الغزيرة.

- أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والكبد.

علاج فقر الدم

يعتمد علاج فقر الدم على السبب الكامن وراءه، وقد يشمل:

- مكملات الحديد أو الفيتامينات.

- تغيير النظام الغذائي لزيادة تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

- علاج الحالة الصحية الأساسية التي تسبب فقر الدم.

كيف يمكن الوقاية من فقر الدم

- اتباع نظام غذائي متوازن غني بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات الورقية الداكنة والبقوليات.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C، يساعد في امتصاص الحديد من الطعام.

تجنب الإفراط في تناول القهوة والشاي، يمكن أن يقللا من امتصاص الحديد.

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