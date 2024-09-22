منظف طبيعي للجسم من السموم.. تناول هذا المشروب يحمي كبدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعد مشروب الماء بقطع الليمون من المشروبات المنعشة التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها، وذلك لمذاقه اللذيذ وفوائده المذهلة لصحة الجسم.

وبحسب موقعي The Conversation وHealthline، يمكن أن يكون لمزيج الماء والليمون تأثير إيجابي على التخلص من السموم في الجسم وتحسين الصحة العامة.

هل يقضي الماء بالليمون على السموم في الجسم؟

الكبد هو العضو المسؤول عن التخلص من السموم من خلال فلترة الدم والتخلص من السموم في الجسم، كما يلعب الجهاز الهضمي والكلى دورًا هامًا في هذه العملية أيضًا.

الليمون، بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد في محاربة الأمراض الناتجة عن الجذور الحرة، ويحمي خلايا الكبد من التلف، ويدعم وظائف الكبد، مما يعزز من قدرته على التخلص من الدهون في الجسم.

كما يساهم تناول الماء بالليمون في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، من خلال تحفيز إنتاج عصارات هضمية تساعد على هضم الدهون وتقليل الضغط على الكبد، والوقاية من مشكلات عسر الهضم مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

فوائد أخرى لماء الليمون تشمل

1. تعزيز صحة جهاز المناعة بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض.

2. ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش.

3. زيادة حرق السعرات الحرارية وتحسين عملية التمثيل الغذائي، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لإنقاص الوزن.

4. تحسين الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالسعادة بفضل قدرته على رفع مستويات الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالشعور بالسعادة.

5. تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، بفضل الحمض الموجود في الليمون الذي يزيد من حجم البول ويقلل من تركيز المعادن التي قد تسبب تكون الحصوات.

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