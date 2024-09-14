خبيرة تحذر من وجود هذا الشيء في منزلك.. "بيوقف الحال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة طاقة المكان سها عيد من وضع نبات الصبار داخل المنزل، معتبرة إياه مصدرا للطاقة السلبية التي تعيق الحركة والرزق.

وبررت رأيها خلال استضافتها ببرنامج "صحتك بالدنيا، المذاع على قناة "cbc"، بأن الصبار ينمو في الأماكن المهجورة والخربة، مثل الصحاري والمقابر، ما يجعله مرتبطا بالطاقة السلبية والجمود.

وأشارت إلى أن الصبار يفتقر إلى الحيوية والنشاط التي تتميز بها النباتات الأخرى، حيث ينمو دون ماء وفي ظروف قاسية، ما يعكس طاقة سلبية على المكان والأشخاص المقيمين فيه.

وأضافت خبيرة الطاقة إلى أن: "إذا ترك منزل مهجور لسنوات طويلة، ستلاحظ نمو النباتات تلقائيا، دون الحاجة إلى بذور أو عناية من البشر".

واقترحت بدلا من ذلك زراعة الزهور والنباتات الورقية التي تعطي حيوية كبيرة للمكان وتُسهم في خلق جو إيجابي.

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