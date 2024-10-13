طفلة تنجو بأعجوبة.. تسرب غاز يودي بحياة 4 أشخاص في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

شهدت مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، مصرع 4 أشخاص وإصابة فتاة بحالة اختناق وجميعهم من أسرة واحدة، وجرى نقل المصابة لأقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية لها.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا بالواقعة، وتبين أن هو تسرب غاز داخل منزل الأسرة، وجرى التحفظ على الجثامين تحت تصرف الجهات المعنية.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الحادث بالعاشر من رمضان مجاورة 14 وتبين من التحريات الأولية مصرع الزوجين وطفليهما، وإصابة الطفلة الثالثة بحالة اختناق.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتابعت الجهات المعنية الواقعة.