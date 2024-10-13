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الامارات | «العميد» وبني ياس إلى نهائي كأس الطائرة

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» وبني ياس إلى نهائي كأس الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل النصر وبني ياس إلى الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة للرجال، إذ يتواجهان بعد غد ذهاباً، والجمعة المقبل إياباً.

وتقضي لوائح اتحاد الطائرة بإقامة مباراة فاصلة - في حالة تبادل الفريقين الفوز في النهائي - تحدد موعدها في 22 أكتوبر الجاري.

وكان النصر قد بلغ النهائي بفوزه الصعب على جاره الوصل 3-1، أول من أمس، في مباراة شهد شوطها الأول تفوق «العميد» بنتيجة 25-23، قبل أن يخسر الثاني بصعوبة 24-26، واستمرت الإثارة في الشوط الثالث الذي حسمه النصر 27-25، ثم الفوز بالشوط الرابع 25-17.

وفي المباراة الثانية، حسم بني ياس بطاقة التأهل بتغلبه على حتا 3-1، في مباراة اتضحت فيها أفضلية الفريق السماوي. وعلى الرغم من خسارة بني ياس في الشوط الأول 19-25، فإنه نهض وحقق الفوز في ثلاثة أشواط متتالية بواقع 25-22 و25-21 و25-21.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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