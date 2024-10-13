تتناقل الاجيال من جيل الى جيل، عادات وتقاليد وتعابير اجتماعية و... دينية. من بين هذه التعابير "ساعة التخلّي" والتي نتهم فيها الله بأنه تخلّى عنا، كما قال للعذارى العشر الجاهلات "الحق الحق اقول لكن اني لا اعرفكن".

في الواقع، لم يتخلّ الله عنا، وهو يبقي لنا الباب مفتوحاً بشكل دائم، ولكن شرط ان نعود اليه بتوبة صادقة ونية سليمة ومحبة صافية، وليس لتمرير الوقت او ارضاء لغاية موقتة او تماشياً مع ظرف ما. وبالفعل، فإننا نحن من نتخلى عن الله وليس العكس، واذا لم نرد العودة اليه من قلبنا، فهو بالفعل لن يعرفنا، لاننا نكون اشخاصاً آخرين لا نحمل المحبة ولا التوبة.

يحتاج الله الى اذننا ليخلصنا، وهو لن يفرض نفسه علينا، ولا يرضى ان نأتي اليه محبرين، فالامر متروك لنا، و"ساعة التخلّي" هي دائماً في ملعبنا.