أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار فجر اليوم، على شقّة في مبنى سكني في منطقة شرحبيل بمدينة صيدا، ما أدّى إلى تدميرها، وقد تبيّن أنّ الشّقة والمبنى خاليَين من السكان"، مشيرًا إلى أنّ "سيّارات الإسعاف هرعت إلى المكان، حيث تبيّن وجود أربع إصابات طفيفة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إصابات بغارة إسرائيلية على شقة في مبنى خال بمنطقة شرحبيل في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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