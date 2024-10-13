شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز لـ"الخليج 365": سعيد بتجربة بنسيون دلال وبيومي فؤاد كوميديان كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته البالغة بالمشاركة في فيلم "بنسيون دلال"، بطولة بيومي فؤاد، والذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة، مشيرا إلى أنه يجسد دور ضابط يحاول حل لغز الفيلم ولكن بشكل مختلف وكوميدي.

وقال وليد فواز لـ ”الخليج 365”: "أنا سعيد جدا بمشاركتي في الفيلم، وسعيد بتجربة الفيلم، مع بيومي فؤاد لأنه ممثل شامل وكوميديان كبير، واشتغلنا مسرح زمان مع بعض، ومبسوط كمان بكل نجوم الفيلم".

فيلم بنسيون دلال من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت و ضيفة الشرف نسرين أمين.

تدور قصة فيلم بنسيون دلال حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندق صغير "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين.. أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

في نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجا مهما لسماعه وهو يغني، أما الابنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الابن "عصام" المتشدد دينياً أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

وفي سياق آخر حقق الفنان وليد فواز نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية في الدراما، من خلال مشاركته في مسلسل "برغم القانون"، والعمل بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.