البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: النظام الإسرائيلي كيان إجرامي كاذب ومعاد للإنسانية

شددت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، على أن "النظام الإسرائيلي كيان إجرامي كاذب ومعاد للإنسانية"، مؤكدة على أنه "كيان له تاريخ طويل في نشر الأكاذيب وتزوير الوثائق".
وفي وقت سابق، اشار السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني في تصريح له، الى ان "زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي قاليباف إلى لبنان اليوم ولقاءاته المهمة أظهرت مرة أخرى بأن إيران جادة وملتزمة بقوة بدعم لبنان وجبهة المقاومة".
واكد اماني ان "الزيارات العديدة التي يجريها المسؤولون الإيرانيون الى المنطقة في هذه الفترة الحرجة، لاسيما وزير الخارجية عراقجي، تؤشر إلى وجود تحرك جدي لوقف اعتداءات النظام الصهيوني".
وشدد على انه "ستظل إيران على الدوام، داعما لجبهة المقاومة وحزب الله بكل أبعاده، والنصر قريب جدا".
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