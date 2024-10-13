مئات الأتراك تظاهروا في إسطنبول ضد العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان: لن نصمت

شارك مئات المتظاهرين الأتراك في مسيرة للتّنديد بالجرائم الإسرائيليّة في قطاع غزة، حملت اسم "لن نصمت"، نظّمتها العديد من منظّمات المجتمع المدني التّركيّة وفي مقدّمتها "هيئة الإغاثة الإنسانيّة" (İHH)، وانطلقت من ساحة بيازيد إلى أمام جامع آيا صوفيا الكبير في ساحة السلطان أحمد في إسطنبول.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين وتركيا، وردّدوا هتافات مناهضة لإسرائيل، وسط تدابير أمنية مشددة.

في هذا الإطار، تحدّث رئيس "هيئة الإغاثة الإنسانيّة" بولنت يلدرم، في كلمة نيابةً عن المشاركين في المسيرة، عن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، مستنكرًا "حالة السّبات لدى عامّة المسلمين، تجاه المجازر وأوهام التّوسّع الإسرائيليّة". ولفت إلى أنّهم "يطالبوننا باللّين (تجاه إسرائيل). أي ليَن هذا وأطفال غزة يفقدون أطرافهم؟"، خاتمًا: "إيّاكم أن تظنّوا أنّ هذه الحرب ستنتهي بالهزيمة. إسرائيل إلى زوال، لا يراودنكم شك، بإذن الله ستزول".