البنتاغون: لضرورة انتقال العمليات العسكرية في ⁧‫لبنان‬⁩ إلى مسار دبلوماسي في أقرب وقت ممكن

أشارت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الى أن "وزير الدفاع لويد أوستن أكد على ضرورة انتقال العمليات العسكرية في ⁧‫لبنان‬⁩ إلى مسار دبلوماسي في أقرب وقت ممكن".

ولقتت الوزارة، الى أن "أوستن شدد لغالانت على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والجيش اللبناني"، مضيفة أنه "شدد على ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني المأساوي في غزة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.