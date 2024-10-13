"حزب الله": استهدفنا تجمعات لجنود العدو في مستعمرة المنارة وفي محيط موقع رامية وبموقع تل الشعر

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، في بيان، أنه "‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع رامية بصاورخ موجه وأوقعهم بين قتيل وجريح". ‏

هذا وكشف الحزب، في بيان آخر، أن "مجاهدي المقاومة استهدفوا عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو في موقع تل شعر بقذائف المدفعية". ‏