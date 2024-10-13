أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".
كذلك أعلن الحزب، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع رامية بصاورخ موجه وأوقعهم بين قتيل وجريح".
هذا وكشف الحزب، في بيان آخر، أن "مجاهدي المقاومة استهدفوا عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في موقع تل شعر بقذائف المدفعية".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعات لجنود العدو في مستعمرة المنارة وفي محيط موقع رامية وبموقع تل الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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