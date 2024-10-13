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غارة إسرائيلية تستهدف سوقا تجارية في مدينة النبطية بجنوب لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة استهدفت سوقا تجارية في مدينة النبطية في جنوب لبنان، حسبما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر آثار الهجوم، بما في ذلك حريقا كبيرا اندلع في منطقة تجارية مدمرة وعمال إنقاذ بجانب الأنقاض.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم، لكن وسائل الإعلام اللبنانية المحلية أفادت بوقوع أضرار جسيمة، جراء تدمير أربعة مبانٍ على الأقل.

ولم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية محتملة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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