وزير الخارجية الاسرائيلي:  تل أبيب لن تلغي قرارها بشأن "جوتيريش"

ياسر رشاد - القاهرة - قال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن تل أبيب لن تلغي قرارها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شخصية غير مرغوب فيها.

وبحسب" روسيا اليوم "، نشر كاتس على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، "بإمكان جوتيريش أن يستمر في جمع التواقيع تأييدا له في الأمم المتحدة، لكن القرار لن يتغير".

وأضاف أن استطلاع رأي يشير إلى أن 87% من الرأي العام في إسرائيل يؤيدون هذا القرار.

يذكر أن إسرائيل أعلنت الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، وحظرت عليه دخول الأراضي الإسرائيلية يوم 2 أكتوبر الجاري، بسبب عدم إدانته للهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن 105 أعضاء في الأمم المتحدة دانوا قرار إسرائيل إعلان غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها.