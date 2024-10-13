وزير الدفاع الامريكي يشدد على أهمية ضمان سلامة قوات اليونيفيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب لويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي ، عن "قلقه العميق" بشأن إصابة عدد من قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) بنيران إسرائيلية، وذلك خلال محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بحسب" سكاي نيوز عربية ".

وجاء في بيان أوستن:

تحدثت مع غالانت، السبت، وأعربت عن قلقي العميق إزاء التقارير التي تفيد أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، فضلا عن مقتل جنديين لبنانيين.

شددت بقوة على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.

شددت أيضا على ضرورة التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن.

أثَرت الوضع الإنساني المتردي في غزة، وشددت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجته.

أكدت من جديد التزام الولايات المتحدة الثابت والدائم والصارم بأمن إسرائيل.

وتنتشر قوات اليونيفيل جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل، وتضم نحو 10 آلاف جندي، وهي عالقة في مرمى النيران بين إسرائيل وحزب الله، منذ فتح الأخير جبهة قتال في أكتوبر 2023