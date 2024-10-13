مأساة تهز قلوب أهالي الشرقية.. أسرة بأكملها تفقد حياتها في حادث تسرب غاز

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

في حادث مأساوي هزّ مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة حتفهم مساء أمس السبت، وذلك بسبب استنشاقهم غازًا سامًا تسرب من أسطوانة غاز داخل منزلهم.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن بلاغًا ورد إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوجود حالات وفاة داخل منزل أسرة فى مجاورة 14 بالعاشر من رمضان، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين مصرع الزوجين (الأب يدعى أمين السيد) وطفليهما بينما أصيبت الطفلة الثالثة "سلمي 16 عامًا" بحالة اختناق وجرى نقلها إلى المستشفى، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتبين أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة استنشاق غاز سام تسرب من أسطوانة الغاز داخل المنزل.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الجيران والأشخاص المقربين من الأسرة لمعرفة ملابسات الحادث.

وسادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي العاشر من رمضان الذين عبروا عن تعازيهم لأهل المتوفين، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.