احذر هذا الأمر يجلب الطاقة السلبية والنكد في المنزل.. لن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تهتم العديد من ربات البيوت بتنظيف الأجزاء المرئية من المنزل، مثل الأرضيات والأثاث، ويهملن أحيانا تنظيف الأماكن المرتفعة مثل السقف والحوائط العلوية، دون وعي منهن أن تراكم الأتربة وشبكات العنكبوت في هذه المناطق يؤثر سلبا على أجواء المنزل ويجلب طاقة سلبية غير مرغوب فيها، وفقا لموقع "indiatvnews".

لماذا تجذب شبكات العنكبوت الطاقة السلبية؟

القلق والتوتر:

يرتبط العنكبوت بالظلام والخوف، وبالتالي، فإن وجود شبكاته يرتبط بمشاعر سلبية مثل القلق والتوتر والنكد.

التأثير النفسي:

وجود شبكات العنكبوت في الأماكن التي نقضي فيها وقتا طويلا يخلق شعورا بالضيق والقلق، ما يؤثر سلبا على الحالى المزاجية ويجلب الطاقة السلبية.

الجوانب الصحية

تحتوي شبكات العنكبوت على عدد كبير من الجراثيم والميكروبات التي تسبب الحساسية والأمراض، ما يؤثر على صحتنا بشكل مباشر.

تأثير شبكات العنكبوت على الطاقة الإيجابية في المنزل

- شبكات العنكبوت تعمل كحاجز يمنع تدفق الطاقة الإيجابية في المنزل، ما يؤدي إلى خلق جو من الكآبة والتشاؤم.

- يؤدي أيضا تراكم الأتربة وشباك العنكبوت إلى خلق جو من الفوضى والاضطراب في المنزل، ما يسبب حدوث الخلافات والمشكلات بين الزوجين.

- يُزيد الاضطراب والتوتر الناتج عن الطاقة السلبية صعوبة التركيز في العمل والدراسة.

نظرا للأضرار التي تسببها شبكات العنكبوت، فمن الضروري التخلص منها بانتظام للحفاظ على صحة وسلامة أفراد الأسرة، ولطرد الطاقة السلبية من المنزل وتحسين الطاقة الإيجابية في المنزل.

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