توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024

مهنياً: اسبوع مهم بالرغم من كل الضغوطات ستتحرر من عمق الزجاجة وتختار الخيارات الصح وتاخذ القرارات الصح ولا تهتم بردات الفعل والقيل والقال فقط انت تركز على نقطة العمل عمل جديد مشروع جديد استقرار عائلي تبحث في اوراق اقامة نقل ملكيات دخل جديد الاهداف موزعة حسب اولالويات والهدف الاول والاهم هو الانجازات المهنية انت قوي تملك المواهب وتوظفها في المكان الصحيح ولكي تحقق الانتصار والنجاح

عاطفياً: تتعرف على نفسك اكثر وتكون على موعد مع الحب، ما يجعلك تغوص في بحر من العواطف الصاخبة ومع وجود كوكب الزهرة في برج الميزان الذي يخدم اهدافك العاطفية ويسهل عليك اتخاذ القرارات إن لجهة المصالحة أو لتلطيف الأجواء أو ترميم بعض الروابط. للعازب تستجيب لرغباتك بالتجديد والحب والغراميات وقد تبدأ قصة رومنسية جديدة