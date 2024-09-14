توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024

مهنياً: حركة كبيرة ستكون بانتظارك بحيث تتسارع الاحداث التي تدفع بمصالحك الى الاعلى ما يجعلك تعوض عن الخسارات بأفضل منها مدعوما من الشمس وعطارد من العذراء من المشتري في الجوزاء ومن الزهرة في الميزان

انت في بر الامان لكن يجب ان تدرس كل صغيرة وكبيرة في مشاريعك المهنية والمالية ولا باس الاعتراف بالخطأ ولا تتعامل بردات الفعل العصبية خاصة يوم السبت مع وجود القمر في الجدي عليك ان تتعلم من اخطائك

عاطفياً: تشرق بجاذبية خاصة في هذا الاسبوع الذي يحمل معه تغييرات ومفاجآت شخصية وعائلية بحيث تكون الاجواء مليئة بالرومنسية فأنت لسانك طليق في المغازلة والاطراءات فتعيش اجواء عاطفية بامتياز مع وجود الزهرة في برج الميزان

الصديق فتشعر بأن الشريك يتقرّب منك أكثر ويتفهّمك ويحاورك بطريقة لبقة وإيجابية للعازب, قد تقع في الحب في هذا الاسبوع الجيد افتفكر جديًّا في الارتباط