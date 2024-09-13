ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن الطعام لمدة 3 أيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الامتناع عن تناول الطعام لفترة طويلة، مثل 3 أيام، يؤدي إلى تغيرات جسمانية كبيرة يمكن أن تكون خطيرة، حسبما ذكر أحمد صلاح.

الأيام الأولى

انخفاض مستوى السكر في الدم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية من خلال تصريح لمصراوي، يبدأ الجسم في استهلاك مخزونه من الجليكوجين، وهو شكل من أشكال السكر المخزن في الكبد والعضلات، مما يؤدي إلى الشعور بالضعف والدوخة.

زيادة إنتاج الكيتونات

مع استمرار الصيام، يبدأ الجسم في تحويل الدهون إلى كيتونات كمصدر للطاقة، هذا يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة والشعور بالغثيان.

تباطؤ عملية الأيض

يقلل الجسم من معدل الأيض للحفاظ على الطاقة.

اليوم الثاني والثالث

فقدان الكتلة العضلية

يبدأ الجسم في تكسير البروتين في العضلات للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية وضعف عام.

جفاف الجسم

يزداد الشعور بالعطش والجفاف بسبب فقدان السوائل.

اضطرابات في وظائف الأعضاء

قد تتأثر وظائف الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

​​​​​​​ضعف الجهاز المناعي

يضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

تغيرات مزاجية

قد يشعر الشخص بالإرهاق والاكتئاب والتهيج.

المخاطر الصحية طويلة الأجل

اضطرابات الأكل

قد يؤدي الصيام المتكرر إلى اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

أضرار في القلب والكلى

قد يؤدي نقص التغذية إلى تلف في القلب والكلى.

ضعف العظام

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم والفيتامينات إلى ضعف العظام وهشاشتها.

اقرأ أيضًا:

"هوس التريند".. شاب يفقد حياته بسبب ثعبان (فيديو)

سبب وفاة إيهاب جلال.. أعراض احذرها تكشف الإصابة بجلطة المخ

لماذا نشعر بالسقوط بشكل مفاجئ أثناء النوم؟.. اعرف السر

دائما في ظهرك.. 4 أبراج فلكية تدعم وتدافع عن المقربين بكل قوة

3 علامات على الفم تنذر بتليف الكبد.. احذرها

5 فوائد غير متوقعة لكوب من عصير البرتقال لصحة الكبد والكلى