موجود في مطبخك.. مكون غذائي شهير يهدد صحة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السكر من المكونات التي تدخل في العديد من أطباق الحلوى حياتنا، لكن هل تعلم أن الإفراط في استهلاكه يؤثر سلبا على أعضاء الجسم، وخاصة على الدماغ؟

تأثير السكر على صحة الدماغ

التهاب الدماغ

يسبب السكر التهاب مزمن في الدماغ، ما يؤدي إلى تدهور الوظائف الإدراكية وتقليل القدرة على التعلم والتذكر، وفقا لموقع "verywellmind".

تلف الخلايا العصبية

عند تناول السكر، يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع، ما يحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين لخفض مستوى السكر، وهذا بدوره يسبب تلف الخلايا العصبية في الدماغ على المدى الطويل.

تقلبات المزاج والاكتئاب

يؤثر السكر على مستويات الناقلات العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

صعوبة في التركيز والانتباه

يقلل استهلاك السكر بصورة خاطئة من القدرة على التركيز والانتباه ومشكلات في الذاكرة والتعلم، ما يؤثر سلبا على الأداء اليومي

أضرار أخرى للسكر:

زيادة الوزن.

تغيرات هرمونية.

ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تسوس الأسنان.

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