طرق بسيطة لطرد الحسد والعين من المنزل.. حصن بيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يشعر بعض الأشخاص بوجود طاقة سلبية تحيط بمنزلهم، تظهر من خلال تكرار المشكلات دون وجود أسباب واضحة، وغالبًا ما يكون الحسد السبب وراء ذلك.

وبحسب ما ذكره موقع "Wendy Rowe"، إليك أبرز الطرق التي تساعدك في التخلص من الحسد داخل المنزل:

الضوء الطبيعي

الحصول على الضوء الطبيعي من خلال أشعة الشمس يعد من أفضل الطرق لطرد الطاقة السلبية والحسد، حيث يعمل على تجديد طاقة المنزل.

البخور

يساعد البخور على تجديد طاقة المنزل وطرد الطاقات السلبية والحسد، واستخدم الرائحة المفضلة لديك، ولكن يُفضل استخدام المريمية للتطهير، أو اللافندر الذي يساعد على الهدوء والاسترخاء والشعور بالراحة، ويجب تمرير البخور في جميع أنحاء المنزل للاستفادة الكاملة.

الملح الخشن

وضع حبيبات الملح الخشن في زوايا الغرف يساعد على امتصاص الطاقة السلبية والحسد، ويُترك الملح لمدة ساعتين، ثم يُرمى بعيدًا عن المنزل، ويُفضل تكرار هذه العملية يوميًا للحفاظ على طاقة المنزل متجددة.

البلورات

تساهم البلورات في الحماية من الطاقة السلبية والحسد. يمكنك اختيار البلورات التي تتمتع بخصائص وقائية، مثل التورمالين الأسود أو العقيق، واصطحاب بلورة معك خارج المنزل يساعدك على تجنب التعرض للطاقة السلبية عندما تكون بعيدًا عن المنزل أيضًا.

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