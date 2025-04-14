انت الان تتابع خبر صفقات وعقود مشبوهة.. فساد مدير سومو السابق يظهر للعلن: لماذا كلف وأعفي بوقت معين؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مصادر خاصة (رفضت الكشف عن هويتها) تحدثت للسومرية نيوز، فانه تم تكليف مدير عام لشركة سومو قبل نحو عام وتم تمرير خلال هذه الفترة عقوداً مع تجار يمتلكون عقودا فاسدة واجندات مشبوهة مع سومو من خلال علاقاتهم التجارية والاقتصادية على حساب المصلحة العامة للبلد والتلاعبات بجداول التحميل والاعفاء من الغرامات التاخيرية ومنح العقود الاستثنائية.المدير العام السابق لسومو خضير عباس عبد سبق وان تم إعفاءه من منصبه من مدير عام اهم دائرتين في وزارة النفط (الدائرة الاقتصادية ودائرة الرقابة الداخلية) وهو نفسه الذي قام بجلب مديرها العام الحالي زياد الحديثي الذي تشير تقارير لجنة النفط والغاز النيابية ولجنة النزاهة النيابية الى وجود شبهات فساد عليه وتسليمه منصب معاون مدير عام الدائرة لكي يسيطرون على مفاصل الدائرة، بحسب حديث المصادر التي أكدت ان القصة والقضية واحدة وهي صفقات الفساد والتلاعب في المال العام وتمرير عقود مشبوهة لصالح جهات مشبوهة خارجية تمثلت في تغير المسارات وجداول الكميات وغيرها.

بعد ان فاحت رائحة الفساد مرة اخرى من تعاملات مدير سومو السابق خضير عباس – بحسب المصادر - تم إعفاءه من منصبه مرة اخرى ونقله خارج سومو من جديد، متسائلة، "هل عملية النقل والاعفاء هي بديلاً عن العقوبة للضرر في المال العام؟ ام ان الامر يستوجب اجراء تحقيقات من قبل هيئة النزاهة الاتحادية واحالة الملف الى القضاء؟".

وبين الحين والأخر، تظهر مطالبات بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف مخالفات وفساد المدير العام السابق لشركة سومو خضير عباس.