انت الان تتابع خبر السوداني وبارزاني يؤكدان على التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بارزاني، استقبل اليوم في مصيف صلاح الدين، محمد شياع السوداني، وخلال اللقاء، جرى التباحث حول الأوضاع السياسية وآخر التغييرات والمستجدات على الصعيد الإقليمي".



وأضاف المكتب، أن "بارزاني والسوداني أكدا على التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات والتحديات ومعالجة المشكلات"، لافتا الى ان "العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية شكلت محوراً آخر للقاء".

