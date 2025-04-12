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السوداني وبارزاني يؤكدان على التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات

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السوداني وبارزاني يؤكدان على التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بارزاني، استقبل اليوم في مصيف صلاح الدين، محمد شياع السوداني، وخلال اللقاء، جرى التباحث حول الأوضاع السياسية وآخر التغييرات والمستجدات على الصعيد الإقليمي".

وأضاف المكتب، أن "بارزاني والسوداني أكدا على التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات والتحديات ومعالجة المشكلات"، لافتا الى ان "العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية شكلت محوراً آخر للقاء".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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