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السوداني يؤكد أهمية توسيع مجالات الشراكة بين المصارف العراقية وجي بي مورغان

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السوداني يؤكد أهمية توسيع مجالات الشراكة بين المصارف العراقية وجي بي مورغان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه خلال اللقاء، جرت مناقشة تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف بتمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة، بجانب بحث آليات تأمين الاعتمادات والتحويلات المالية ووصولها لمستحقيها في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين العراقيين.

وأكد السوداني، - بحسب البيان - أهمية توسيع مجالات الشراكة بين المصارف العراقية ومصرف جي بي مورغان، مشيراً إلى استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز هذه العلاقة.

من جانبه، أبدى وفد مصرف جي بي مورغان الاستعداد لزيادة التعاون مع العراق، من خلال توسيع عدد الحسابات المراسلة المفتوحة للمصارف العراقية، واستعدادهم لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية بشكل مباشر أو عبر مؤسسات مالية شريكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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