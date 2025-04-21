انت الان تتابع خبر العراق يستردُّ ضابطاً سابقاً من السلطات التركية أدين بتهريب أحد الموقوفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم استرداد المُدان الهارب (خليل نوري خليل عجيل العزاوي) من السلطات التركيَّة، مُنوّهاً بأنَّه كان يعمل ضابطاً في أحد مراكز الشرطة وأقدم مُتعمّداً على استغلال منصبه".وأشارت إلى أنَّ "عمليَّة الاسترداد تمَّت بعد تنظيم ملفّ استردادٍ بحقِّه، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العامّ"، مُوضحةً أنَّ "المُدان صدرت بحقّه نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحثٍ، وتمَّ تسليمه عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى جمهوريَّـة العراق".

من الجدير بالذكر أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد، قد اصدرت في وقت سابق قرار حكمٍ يقضي بسجن المُدان لمُدَّة عشر سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٢٧١) من قانون العقوبات".