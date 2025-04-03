انت الان تتابع خبر العراق يدين قصف سوريا ويطالب بحماية المدنيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان، "تُعربُ وزارةُ الخارجيَّةِ عن إدانةِ جمهوريَّةِ العراق الشديدةِ للغاراتِ التي شنَّها الكيانُ الإسرائيليُّ واستهدفتْ عدَّةَ مناطقَ في سوريا ليلَ الأربعاء-الخميس، بما في ذلكَ الهجومُ على مطار حماة، كما تُدينُ التوغُّلَ المتكرِّرَ لقوَّاتِ الاحتلالِ في الأراضي السوريَّةِ".وأضافت أن "هذهِ الاعتداءاتِ، التي أسفرتْ عن استشهادِ وإصابةِ العشراتِ من المدنيِّينَ الأبرياءِ، تُؤكِّدُ النهجَ التوسُّعيَّ العدوانيَّ الذي تتبنَّاهُ حكومةُ الاحتلالِ، وتُمثِّلُ انتهاكًا صارخًا للقانونِ الدوليِّ وللسيادةِ الوطنيَّةِ للدُّوَلِ".

ولفت بيان الخارجية الى أن "جمهوريَّةُ العراق تؤكد وقوفَها إلى جانبِ الشعبِ السوريِّ الشقيقِ، وتطالبُ المجتمعَ الدوليَّ بتحمُّلِ مسؤولياتهِ لوقفِ هذهِ الانتهاكاتِ، وحمايةِ المدنيِّينَ، واحترامِ حقوقِ الشُّعوبِ في العيشِ بأمنٍ وسلام".