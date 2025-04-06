طهران تحذر العراق و5 دول من مساعدة واشنطن بضرب إيران

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله، إن "إيران ترفض طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء محادثات مباشرة، وتريد مواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر سلطنة عمان"، مشيرا الى ان "المحادثات غير المباشرة توفر فرصة لتقييم مدى جدية واشنطن بشأن الحل السياسي مع إيران".



وأكد المسؤول أن "إيران أصدرت إخطارات للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والبحرين بأن أي دعم لهجوم أمريكي على إيران، بما في ذلك استخدام المجال الجوي أو أراضي هذه الدول من قبل الجيش الأمريكي أثناء الهجوم، سيعتبر عملاً عدائياً".