انت الان تتابع خبر الموسوي تكشف آخر مستجدات استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقول الموسوي في حديث للسومرية نيوز، "قدمنا استجواب مشروع بتواقيع أكثر من 62 نائبا في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الاستجواب الأول تم إنجازه من ناحية الأسئلة والأدلة وتمت مراجعتها من قبل لجنة الاستجوابات، بالإضافة الى توقيع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والنائب الثاني شاخوان عبد الله، لافتة الى ان "الاستجواب حاليا موجود بمكتب النائب الأول محسن المندلاوي من أجل تبليغ وزارة الكهرباء بذلك لحضور الوزير الى جلسة الاستجواب".



وأضافت، "اليوم التقنا برئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وماضون بملف الاستجواب"، مبينة ان اغلب الملفات تم رفعها الى هيئة النزاهة الاتحادية والبالغ عددها 51 ملفا، كما ان بعض الملفات تم التحقيق فيها من قبل الهيئة". وأكدت ان "جلسة الاستجواب ستكون بعد تبليغ وزارة الكهرباء".

