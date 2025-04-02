انت الان تتابع خبر السوداني يلتقي محاربات السرطان ويوجه بعمرة مجانية لهن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "هنأ السوداني الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحيّا الإرادة الاستثنائية لدى النساء المحاربات للسرطان، وتحملهنّ أعباء هذا المرض، مؤكداً أن القطاع الصحي شكل أولوية مهمة للحكومة بمختلف أنشطته".وأكد السوداني أنّ "تطوير القطاع الصحي جرى على 3 مسارات، الأول هو توفير الأدوية، خصوصاً المنقذة للحياة، وتوطين الصناعة الدوائية في العراق، والثاني هو الاهتمام بالمراكز التخصصية، وتخصيص الأموال لها في الموازنة، بجانب توزيعها الجغرافي، مبيناً أنّ الحكومة بصدد إنشاء مراكز تخصصية في المحافظات التي تفتقر لها لتغطية حاجاتها العلاجية وتخفيف أعباء السفر والتنقل على المواطنين، فيما تضمن المسار الثالث تحسين مستوى الخدمة والأداء في المراكز الصحية الأولية والمستشفيات، وما يتعلق بالكشف المبكر للمرض الخبيث".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بجهود العاملين في مجال القطاع الصحي وتصديهم للتحديات، التي تعكس ما يحملونه من مبادئ وقيم إنسانية".

ووجّه، خلال اللقاء، "بعمرة مجانية إلى بيت الله الحرام لمحاربات مرض السرطان من الحضور، وذلك اعتزازاً وتقديراً لهنّ، ولإرادتهن في مواجهة المرض".