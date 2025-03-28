انت الان تتابع خبر السماح لهذه الفئات من السوريين دخول العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية بعد استحصال موافقة مكتب التدقيق الامني ويتم مفاتحته عن طريق السفارة للفئات المشمولة وهي:1- سورية متزوجة من عراقي ويرغب باصطحابها للعراق.

2- عراقي لديه أحد الأبوين يحمل الجنسية السورية ويرغب باصطحابه للعراق.

3- سوري متزوج من عراقية ويرغب بمرافقة زوجته إلى العراق.

4- سورية متزوجة من عراقي ولديها قاصرين من زوجها السابق يحملون الجواز السوري وهي الوصية عليهم".

