اخبار العالم / اخبار العراق

السماح لهذه الفئات من السوريين دخول العراق

0 نشر
0 تبليغ

السماح لهذه الفئات من السوريين دخول العراق

انت الان تتابع خبر السماح لهذه الفئات من السوريين دخول العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية بعد استحصال موافقة مكتب التدقيق الامني ويتم مفاتحته عن طريق السفارة للفئات المشمولة وهي:

1- سورية متزوجة من عراقي ويرغب باصطحابها للعراق.

2- عراقي لديه أحد الأبوين يحمل الجنسية السورية ويرغب باصطحابه للعراق.

3- سوري متزوج من عراقية ويرغب بمرافقة زوجته إلى العراق.

4- سورية متزوجة من عراقي ولديها قاصرين من زوجها السابق يحملون الجواز السوري وهي الوصية عليهم".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا