انت الان تتابع خبر رسالة من السيد السيستاني الى العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرجع الديني الأعلى في رسالة نقلها أحد معتمديه، وحصلت عليها الخليج 365، أن "الوطن يسير نحو التعافي والاستقرار"، داعيًا الجميع إلى "عدم الخوف والتمسك بالأمل في مستقبل أفضل".واكد، بحسب الرسالة، على "اهمية تمسك العراقيين بالعادات والقيم والمبادئ الاصيلة، باعتبارها الركيزة التي تحافظ على وحدة المجتمع وهويته".

وخاطب الطائفة الشيعية تحديداً - بحسب الرسالة، قائلا: "يمتلك الشيعة ارثًا حضاريًا عظيمًا، ومن الضروري ان يتعرفوا عليه ويحافظوا عليه كجزء من هويتهم الثقافية والتاريخية".

