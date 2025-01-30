انت الان تتابع خبر بغداد تعزي واشنطن بضحايا حادث تحطم طائرتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان، "تعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب في نهر بوتوماك، جراء اصطدامها بمروحية بالقرب من مطار رونالد ريغان، فجر يوم الخميس".

وأكدت الوزارة "تضامن جمهورية العراق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، معربةً عن صادق مواساتها وتعازيها لأسر الضحايا وذويهم".

وتحطمت طائرة ركاب مدنية بعد ان اصطدمت في الجو بمروحية بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي، قبل ان تسقط الطائرة المدنية في نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريغان الوطني خارج واشنطن العاصمة.