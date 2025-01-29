انت الان تتابع خبر السوداني يشدد على أهمية دعم الرياضة الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه خلال اللقاء جرى استعراض الأوضاع العامة في الأراضي المحتلة، ومعاناة شعبنا الفلسطيني، إذ أكد السوداني موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الفلسطينيين وتطلعاتهم.وشدد السوداني على أهمية دعم الرياضة الفلسطينية، بما تمثله من قناة للتواصل مع العالم، وإظهار الوجه الحقيقي لحياة الشعب الفلسطيني الصامد، وترسيخ حقوقه على أرضه، فضلاً عن تجميع المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، وإدانة العدوان.

كما استعرض اللقاء التباحث في تعزيز أواصر التعاون بين العراق وفلسطين في المجالين الشبابي والرياضي، خصوصاً من خلال إقامة المعسكرات والمؤتمرات التي تصب في خدمة الشباب والرياضة، بحسب البيان.