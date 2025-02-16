شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق الموسم الخامس للبرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة الموسم الخامس للبرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، بمركز الإبتكار الشبابي والتعلم بالأقصر، تحت رعاية مجلس الوزراء، بمشاركة (80) شابا وفتاة من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، والبحر الأحمر).

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية يأتي إيمانًا من الدور الذي تقوم به الوزارة في تنمية المجتمع والعمل على الارتقاء بقدرات الشباب فى الأماكن الجغرافية المختلفة على نطاق الوطن.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يعمل على تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والفتيات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لابتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية، وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وقال صبحي، "نؤمن بأن تنمية الإنسان هي أساس بناء الأوطان، ومن هنا يأتي اهتمامنا بدعم شباب الصعيد والمحافظات الحدودية، باعتبارهم طاقة واعدة قادرة على إحداث تغيير إيجابي فى مجتمعاتهم.

ويستهدف البرنامج عدد مستفيدين ( ١٤٧٥٢٦) مستفيد مباشر على مدار الأعوام السابقة، حيث كان نتاج البرنامج في كل موسم (٢٤) مبادرة مجتمعية يتم تنفيذها على أرض الواقع بجهود ذاتية من الشباب ويتم اختيار أفضل (۱۰) مبادرات وتكريمهم خلال حفل ختامي.

ويساعد البرنامج على عمل زخم مجتمعي في محافظات الصعيد من خلال الأنشطة التي تم تنفيذها بكل مبادرة والتي يستمر تنفيذها حتى الآن، وتمكين ودمج الشباب المتفوق من السنوات السابقة، حيث تم الاستعانة بمجموعة منهم للعمل في البرنامج العام للبرنامج من السنوات السابقة.

