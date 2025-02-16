شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 16 / 2 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصري اليوم الأحد 16 / 2 / 2025، العديد من الأخبار، منها: الأهلي يفوز برباعية نظيفة على الإسماعيلي، وتعادل الزمالك مع بتروجت 1/1.

الأهلى يهزم الإسماعيلى برباعية نظيفة.. ويعود لصدارة الدورى مؤقتا

نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري ، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

بهدفين +90.. الزمالك يتعادل مع بتروجت 1 - 1 فى أول مباراة تحت قيادة بيسيرو.. صور

تعادل فريق الزمالك مع بتروجت 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، فى الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو فى القيادة الفنية للفارس الأبيض.

البنك الأهلي يفوز على سموحة 4 / 1 في الجولة الـ 14 للدوري

حقق فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى الفوز 4 / 1 على حساب سموحة ضمن مواجهات الجولة الـ14 للدوري المصري ضمن مواجهات الجولة 14، ليرتفع رصيد البنك للنقطة 22 في المركز الخامس بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 17 في المركز 11.

اتحاد الكرة يخاطب 6 اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم حكام لقمة الأهلي والزمالك

خاطب اتحاد الكرة 6 اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم حكام أجنبي لقمة الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، المقرر لها 22 فبراير الجاري، باستاد القاهرة الدولي، بالجولة 15 من بطولة دوري NILE، لنسخة الموسم الحالي 2024-2025.

بيسيرو: الزمالك كان الأفضل في الشوط الثاني أمام بتروجت.. وأحتاج لتطوير مستوى اللاعبين

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الأول خلال مباراة بتروجت التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

شد فى الخلفية.. التشخيص المبدئى لإصابة زيزو

تعرض أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لإصابة عضلية خلال مواجهة بتروجت، التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.



حرس الحدود يفوز على فاركو بثنائية نظيفة ويتقدم للمركز السادس فى الدورى

حقق فريق حرس الحدود فوزا مهما على فريق فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

الزمالك يستعيد خدمات عواد وشلبي وشحاتة وجهاد فى مواجهة الأهلي

يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، خدمات كل من محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمود جهاد في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري.

مروان عطية يسجل أول أهدافه بقميص الأهلى فى شباك الإسماعيلى

أحرز مروان عطية لاعب الأهلي أول أهدافه بقميص الفريق الأحمر، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه في مرمى الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 9 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

نور يسرى تهزم ضحى هانى وتتوج بذهبية بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

توجت نور يسري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة بذهبية بطولة أفريقيا والمقامة بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

المقاولون يهزم سبورتنج بثنائية ويعود لوصافة دورى المحترفين

فاز المقاولون العرب علي نظيره سبورتنج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين.