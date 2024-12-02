انت الان تتابع خبر العراق يدعو الى تحرك دولي عاجل لدعم غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد حسين على "أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى معالجة التصعيد الخطير في المنطقة، لاسيما الحرب المستمرة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا ودول المنطقة الأخرى".

وشدد على "الموقف الموحد تجاه الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون"، كما أشار إلى "استمرار الاحتلال في عدوانه الوحشي على المدنيين العزل في قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، فضلاً عن تدمير المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء النازحين ودور العبادة".

وأكد وزير الخارجية على "ضرورة وضع حد للحصار المفروض على غزة"، وجدد "موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية"، داعياً إلى "تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما رحب بـ"قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 تشرين الثاني 2024، والذي تضمن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعها السابق"، داعياً الدول إلى الالتزام بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ هذا القرار".

ودعا حسين الدول إلى "زيادة الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني، ومعالجة الجرحى، وتوفير المساعدات الطبية والإنسانية، إلى جانب تعزيز الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، وأكد على "ضرورة حماية عمل الوكالة من محاولات الاحتلال لتقويضها".

كما أعاد العراق "طرح مبادرته التي قدمت في مؤتمر القاهرة للسلام عام 2023، لإنشاء صندوق لدعم غزة"، مطالباً بـ"توزيع الالتزامات بين الدول بطريقة منهجية ومدروسة".