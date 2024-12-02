شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: مربعانية الشتاء تدخل علينا وأيام نجمه الشولة الأشد برودة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن أشهر مواسم الشتاء في الخليج هو “المربعانية” وفي بلاد الشام “الخمسينية”.

وأكد الزعاق، عبر برنامج تقويم بقناة العربية: ” أشهر مواسم الشتاء لدينا في الخليج هو “المربعانية” وهي من المواسم العددية مدتها 40 يوم، وأشهر مواسم الشتاء بلاد الشام هو “الخمسينية” لأن مدتها 50 يوم”.

وتابع :” المواسم العددية صناعة عربية، وخلال هذه الأيام تدخل علينا مربعانية الشتاء، والعشرون يوما الأولى دخالة فى حيز الوسم أي أنها أى أنها تنبت ما ينبت الوسم”.

وأضاف أن المربعانية تتكون من 3 نجوم وكل نجم مدته 13 يوما، هما الإكليل ويميل إلى الاعتدال، والقلب وهو بداية البرودة، والشولة هو الأشد برودة.