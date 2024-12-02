انت الان تتابع خبر اجتماع أمني رفيع داخل قبة مجلس النواب والسبب احداث سوريا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "عقد اجتماعا مهما مع لجنة الامن والدفاع بحضور وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش وقادة العمليات المشتركة، والقوة الجوية، والقوات البرية، والدفاع الجوي، وطيران الجيش، والاستخبارات العسكرية، لبحث التحركات الارهابية الأخيرة في سوريا وتداعياتها على أمن العراق.



وأضاف البيان ان الاجتماع ناقش أيضا سبل مواجهة المخاطر المستقبلية.