انت الان تتابع خبر الأعرجي والمالكي يؤكدان أهمية استمرار الجهد الأمني على الحدود السورية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي التقى اليوم، رئيس ائتلاف دولة القانون، وتناول اللقاء، استعراضا شاملا لمستجدات الاحداث على الساحة السورية وآخر تطورات المشهد السياسي والأمني على صعيد المنطقة".



وأضاف المكتب، أنه "جرى التأكيد على أهمية استمرار الجهد الأمني والاستخباري على الحدود العراقية السورية بعد تأمينها بالكامل، إلى جانب التأكيد على موقف العراق من الاحداث الأخيرة في سورية الشقيقة واهمية دعم كل الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية".

