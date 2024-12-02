الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجمات أمس واليوم بعد عمليات لحزب الله هددت إسرائيل وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار

اعلن الجيش الإسرائيلي، أننا "نفذنا هجمات أمس واليوم في لبنان، زاعما أن "الهجمات اتت بعد عمليات لحزب الله هددت إسرائيل وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار".

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