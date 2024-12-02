الحرس الثوري الإيراني: الجيش السوري وجبهة المقاومة ستردان بحسم وقوة على أعمال الصهاينة في سوريا

أشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الى ان الجيش السوري وجبهة المقاومة ستردان بحسم وقوة على أعمال الصهاينة في سوريا"، معتبرا ان "الكيان الصهيوني يظن أنه سيعوض خسائره في لبنان وغزة عبر إشغال المقاومة في سوريا"، مشيرا الى ان "هدف المسلحين في سوريا مواجهة محور المقاومة وإضعاف سوريا كأحد أهم أطرافه، والجماعات الإرهابية في سوريا ليست معارضة بل مرتزقة للكيان الصهيوني وأميركا".
ورأى ان "الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه بالقضاء على حزب الله سياسيا أو نزع سلاحه، وأجبر على الاستسلام أمام عمليات حزب الله الناجحة والمتواصلة".
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